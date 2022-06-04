Українським фігуристам заборонили змінювати громадянство на час воєнного стану

Українським фігуристам заборонили змінювати громадянство на час воєнного стану

У четвер, 2 червня, Українська федерація фігурного катання призупинила можливість для своїх спортсменів переходити до інших федерацій.

Нове розпорядження буде діяти впродовж воєнного стану в Україні.

Про це повідомили на офіційному сайті федерації.

Українські фігуристи не зможуть змінити громадянство та перейти до федерації іншої країни, поки триватимуть бойові дії. Такі листи з клопотанням організація навіть не буде розглядати.

У травні федерація заявила про неможливість проводити турніри на території України. Однак минулого тижня Міністерство молоді та спорту дозволило організовувати спортивні заходи без присутності глядачів у окремих регіонах.

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