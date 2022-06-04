Українським фігуристам заборонили змінювати громадянство на час воєнного стану

У четвер, 2 червня, Українська федерація фігурного катання призупинила можливість для своїх спортсменів переходити до інших федерацій.
Нове розпорядження буде діяти впродовж воєнного стану в Україні.
Про це повідомили на офіційному сайті федерації.
Українські фігуристи не зможуть змінити громадянство та перейти до федерації іншої країни, поки триватимуть бойові дії. Такі листи з клопотанням організація навіть не буде розглядати.
У травні федерація заявила про неможливість проводити турніри на території України. Однак минулого тижня Міністерство молоді та спорту дозволило організовувати спортивні заходи без присутності глядачів у окремих регіонах.
Читайте також:
Переможниця Roland Garros-2022 вкотре підтримала український народ - трибуни вибухнули оплесками (відео)
Російські окупанти зруйнували тренувальну базу клубу УПЛ на Харківщині