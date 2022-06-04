Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українським фігуристам заборонили змінювати громадянство на час воєнного стану

Дата публікації
Перегляди
195
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українським фігуристам заборонили змінювати громадянство на час воєнного стану

Фото: ufsf.com.ua

У четвер, 2 червня, Українська федерація фігурного катання призупинила можливість для своїх спортсменів переходити до інших федерацій.

Нове розпорядження буде діяти впродовж воєнного стану в Україні.

Про це повідомили на офіційному сайті федерації.

Українські фігуристи не зможуть змінити громадянство та перейти до федерації іншої країни, поки триватимуть бойові дії. Такі листи з клопотанням організація навіть не буде розглядати.

У травні федерація заявила про неможливість проводити турніри на території України. Однак минулого тижня Міністерство молоді та спорту дозволило організовувати спортивні заходи без присутності глядачів у окремих регіонах.

Читайте також:

Переможниця Roland Garros-2022 вкотре підтримала український народ - трибуни вибухнули оплесками (відео)

Російські окупанти зруйнували тренувальну базу клубу УПЛ на Харківщині

Російські окупанти вбили чемпіона Європи зі стрільби з лука

Наступна публікація