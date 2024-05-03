Українським спортсменам надали рекомендації щодо контакту з росіянами та білорусами на Олімпіаді-2024

Українським олімпійцям радять утримуватися від прямих контактів з представниками країн-агресорок, не спілуватися з ними та не робити спільні фото та відео.

Національний олімпійський комітет та Міністерство молоді та спорту України затвердили рекомендації для українських атлетів щодо можливих контактів з російськими та білоруськими спортсменами на Олімпіаді-2024 в Парижі.

Відповідний документ оприлюднено на сайті НОК України.

Зазначається, що ці рекомендації були розроблені з метою уберегти українських спортсменів від провокативних ситуацій та сприяти безпеці представників офіційної делегації збірної України на Іграх у французькій столиці.

У документі виписано основні позиції, яких рекомендовано дотримуватись українським спортсменам, тренерам, членам офіційної делегації та іншим особам, які перебуватимуть на території Франції під час Олімпіади-2024.

утримуватися від прямих контактів з представниками країн-агресорок, які можуть спричинити провокаційні дії з їхнього боку як в Олімпійському селищі, так і поза ним;

повідомляти про будь-які провокаційні дії з боку росіян та білорусів керівництву делегації або вищій за посадою особі;

не спілкуватись у соцмережах з росіянами та білорусами, не брати участь з ними у дискусіях, не реагувати на їхній контент, не публікувати спільні фото та відео;

під час та поза церемоніями нагородження триматись на відстані від представників Росії та Білорусі, а також утримуватися від спільних фото та відео;

утримуватись від спільної участі у пресконференціях, прямих ефірах, інтерв'ю та інших рекламних заходах.

Крім того, якщо спортсмен збірної України є співробітником ЗСУ, МВС, інших військових формувань, потрібно додатково дотримуватись правил і рекомендацій, встановлених відповідними органами.

Ці рекомендації стосуються контактів не тільки з представниками Росії та Білорусі, а загалом з особами, які підтримують збройну агресію проти України та можуть використати матеріали з метою пропаганди.

Олімпійські ігри-2024 відбудуться від 26 липня до 11 серпня в Парижі.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на тлі повномасштабного вторгнення РФ до України допустив російських і білоруських спортсменів до Олімпіади-2024 в нейтральному статусі. Вони зможуть виступити лише в особистих змаганнях, тоді як команди країн-агресорок допущені не будуть. Також заборонена будь-яка національна символіка РФ та Білорусі – гімни, прапори тощо.

Крім того, не будуть допущені до ОІ-2024 російські та білоруські спортсмени, які публічно підтримують війну або мають контракти з арміями держав-агресорок.

Також повідомлялося, що російських і білоруських спортсменів не допустили до церемонії відкриття Олімпіади-2024.

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