Українським спортсменам заборонили стояти поруч із росіянами та їхньою символікою на ОІ-2022 - міністр спорту

Своєрідна "рекомендація" поведінки на змаганнях.

Спортсмени збірної України, які виступатимуть на зимових Олімпійських іграх у Пекіні-2022, не будуть публічно спілкуватися з росіянами та перебувати поряд з їхньою державною символікою.

Про це в коментарі для "Суспільне" заявив Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"У нас була онлайн зустріч з усіма спортсменами і тренерами, як поводити себе у таких ситуаціях, коли будуть провокації, як це було на літній Олімпіаді.

Усі спортсмени обізнані, вони знають, як себе поводити у таких ситуаціях. Вони не повинні стояти разом, коли стоять спортсмени з Росії зі стягом. Щоб вони не були разом. Вони повинні це знати. Ми над цим працювали. Після літньої Олімпіади не вперше зустрічалися зі спортсменами і це обговорювали", - заявив Гутцайт.

Зазначимо, що до столиці Піднебесної захищати честь України вирушать 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбудуться від 4-го до 20 лютого 2022 року;

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді;

Усього розіграють 109 комплектів медалей.

Додамо, що олімпійський чемпіон Олександр Абраменко після "золота" ОІ-2018 у Пхенчхані обійнявся на п'єдесталі з росіянином Іллею Буровим. Також у скандал через спільне фото з росіянкою потрапила й легкоатлетка - Ярослава Магучіх.