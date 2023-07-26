Українським спортсменам змінили умови заборони участі у змаганнях, де присутні росіяни та білоруси

Відтепер українцям дозволено виступати на турнірах, де атлети з країн-агресорок допущені в нейтральному статусі.

Міністерство молоді та спорту України змінило текст наказу про заборону участі українським спортсменам у змаганнях, де присутні атлети з Росії чи Білорусі.

Відповідний наказ опубліковано на офіційному сайті Міністерства.

Тепер участь для українців заборонена лише у змаганнях, де росіяни та білоруси виступають "під своїм національним прапором, використовують національну символіку, діями чи заявами висловлюють приналежність до Росії чи Білорусі".

Це означає, що Україна припиняє бойкотувати змагання, де спортсмени з Росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі.

Згідно з попереднім наказом Міністерства молоді та спорту України, який було опубліковано у квітні, українським спортсменам заборонялося брати участь у змаганнях, де присутні атлети з Росії чи Білорусі у будь-якому статусі.

За порушення цього наказу спортивні федерації в Україні могли позбавляти статусу національних.

Через рішення Мінмолодьспорту українські спортсмени пропустили низку важливих міжнародних змагань: чемпіонат світу з дзюдо та кілька кваліфікаційних стартів на Олімпіаду-2024, особистий чемпіонат Європи з фехтування та кілька кваліфікаційних стартів на ОІ-2024, турніри з боротьби та шахів.

Нагадаємо, 28 березня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував міжнародним спортивним федераціям допустити атлетів з Росії та Білорусі до змагань у нейтральному статусі з низкою обмежень. Росіянам і білорусам заборонено виступати в командних видах спорту, також вони не повинні підтримувати війну та мати контракти з арміями держав-агресорок.

У відповідь Уряд України заборонив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де присутні атлети з Росії та Білорусі. Рішення Кабміну поширювалося на всі змагання, включно з відбірковими стартами на Олімпіаду-2024.

Своєю чергою, МОК засудив рішення Кабміну заборонити українським спортсменам виступати на змаганнях з росіянами і білорусами.

Раніше повідомлялося, що Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

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