Український арбітр ФІФА підтримав дискваліфікацію представників країни-агресорки зі світового футболу

Арановський висловився про поточну ситуацію у футболі.

Український арбітр ФІФА Євген Арановський розповів про нинішню ситуацію із суддівським корпусом.

"Звісно, ​​УЄФА про все знає. Були дзвінки від функціонерів організації. Усі готові допомогти чим можуть. На даний момент я підтримую дискваліфікацію російських футбольних клубів, збірних, арбітрів та всіх міжнародних змагань.

Навіть українські арбітри не можуть обслуговувати міжнародні матчі, бо не можна виїжджати із країни. Як це закінчиться, нас знову почнуть призначати на ігри. Я впевнений, що ми повернемось.

Арбітри всіх українських дивізіонів мають спільну групу в телеграм. Нас там близько ста людей. Ми постійно списуємось. Усі знаходяться у різних містах та різних умовах. Ми постійно на зв'язку. Обмінюємося новинами та психологічним станом. Допомагаємо один одному, що можемо.

УАФ створила спеціальний центр координації. Туди ми всі надіслали свої дані: хто де перебуває, де перебувають сім'ї, який стан, яка потрібна допомога. Якщо комусь потрібна допомога, то інформація передається до центру, та вживаються відповідні заходи.

У нас є така людина, за якою немає інформації. Не знаємо нічого про одного молодого арбітра з Маріуполя. Ще складна ситуація із Сергієм Лисенчуком. Він та його сім'я перебувають або на броварському, або на чернігівському напрямку. Вони жили в селі, і з ними немає зв'язку", - сказав Арановський в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, Англійська Прем'єр-ліга та Федерація футболу Італії заборонили до кінця сезону підписувати контракти з гравцями із чемпіонатів України та Росії, незважаючи на дозвіл ФІФА.

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