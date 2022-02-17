Український баскетбольний клуб заявив на матч помічника головного тренера: що до цього призвело

Український баскетбольний клуб заявив на матч помічника головного тренера: що до цього призвело

"Київ-Баскет" знайшов нестандартний вихід зі складної ситуації.

Столичний "Київ-Баскет" повідомив, що вніс до заявки на матч регулярного чемпіонату із "Запоріжжям" Олексія Рубана - асистента головного тренера Айнарса Багатскіса.

Причиною стало те, що минулого тижня клуб тимчасово залишили 5 американських легіонерів на тлі можливого вторгнення Російської Федерації до України.

У звʼязку з недостатньою кількістю гравців у складі "жовто-чорних", тренерський штаб вирішив заявити за команду 27-річного Рубана, який раніше захищав кольори других команд БК "Києва", "Будівельника", а також виступав за "Авангард".

"Складні часи вимагають нестандартних рішень", - зазначила пресслужба столичного клубу.

Матч "Київ-Баскета" та "Запоріжжя відбудеться у п'ятницю, 18 лютого. Початок поєдинку - о 20:00.

Раніше повідомлялося, що "Київ-Баскету" присудили технічну поразку в матчі другого раунду Кубка Європи проти італійської "Реджани". Через недостатню кількість гравців у заявці та складнощі з авіасполученням команда Айнарса Багатскіса не вилетіла на матч.

Столичний клуб достроково втратив шанси на вихід із групи другого раунду, зазнавши трьох поразок у п'яти зіграних матчах. "Реджана" посіла друге місце квартету та зіграє у 1/4 фіналу.

У першому раунді Кубка Європи "Київ-Баскет" виграв групу "B" із чотирма перемогами у шести турах.

У турнірній таблиці Суперліги підопічні Багатскіса посідають третє місце. На п'ятницю, 18 лютого, заплановано матч "Київ-Баскету" проти "Запоріжжя".

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