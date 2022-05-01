Український баскетболіст продає свою медаль володаря Суперкубку України, щоб допомогти ЗСУ

Український баскетболіст продає свою медаль володаря Суперкубку України, щоб допомогти ЗСУ

Захисник МБК "Миколаїв" Андрій Кожем'якін виставив на благодійний аукціон свою медаль володаря Суперкубку України.

Виручені кошти баскетболіст передасть фонду допомоги Збройним Силам України.

Про це баскетболіст повідомив у Instagram.

"Наслідуючи приклад Дмитра Забірченка та Олександра Сизова, організовую аукціон. На аукціон виставляю першу в історії українського баскетболу медаль Суперкубку України, яку я виграв у складі "Дніпра". Перемога наша, а нам треба її прискорити і допомогти нашим воїнам.", - написав Кожем'якін.

Кожем'якін виграв Суперкубок України у складі Дніпра у 2018 році. Кінець аукціону – у вівторок, 3 травня, о 20:00.

Нагадаємо, що вінгер збірної України та англійського "Вест Гема" Андрій Ярмоленко об'єднався з United Ukraine Foundation, щоб допомогти рідному місту Чернігів.

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