Український біатлоніст потрапив до квіткової церемонії у стартовій гонці Чемпіонату Європи-2022

Український біатлоніст потрапив до квіткової церемонії у стартовій гонці Чемпіонату Європи-2022

Тарас Лесюк міг боротися за медаль, якби не один неточний постріл.

У середу, 26 січня, в німецькому Арбері розпочався Чемпіонат Європи з біатлону-2022. Програму змагань континентальної першості відкрила чоловіча індивідуальна гонка.

Україну представили одразу шість біатлоністів: Тарас Лесюк, Денис Насико, Віталій Труш, Андрій Доценко, Руслан Ткаленко та Андрій Орлик.

Переможцем став норвежець Сверре Дален Аспенс, друге місце посів росіянин Антон Бабіков, а третє - німець Маттіас Дорфер.

Найкращим із наших став Лесюк, який з однією хибою на вогневому рубежі фінішував на 6-й позиції та потрапив до квіткової церемонії. Якби не неточний постріл, який в індивідуальній гонці дорівнює хвилині штрафу, український біатлоніст претендував би на медаль.

1. Сверре Дален Аспенс (Норвегія, 0+0+0+0) 51:32.1

2. Антон Бабіков (Росія, 0+0+0+0) +11.6

3. Маттіас Дорфер (Німеччина, 0+0+0+0) +1:08.9

4. Оскар Ломбардо (Франція, 0+0+0+0) +1:36.8

5. Філіпп Хорн (Німеччина, 1+0+1+1) +2:02.3

6. Тарас Лесюк (Україна, 0+0+1+0) +2:10.0

...

15. Денис Насико (Україна, 0+1+0+1) +3:38.2

39. Віталій Труш (Україна, 0+1+2+1) +5:35.6

40. Андрій Орлик (Україна, 0+1+0+1) +5:37.0

83. Андрій Доценко (Україна, 2+2+2+1) +10:28.5

86. Руслан Ткаленко (Україна, 2+2+0+4) +10:54.0

Жіноча індивідуальна гонка на Чемпіонаті Європи з біатлону також відбудеться сьогодні. Початок - о 15:00 за київським часом.

Крім того, до програми континентальної першості увійшли спринт, гонка переслідування, а також одиночна та класична змішані естафети. Завершиться Чемпіонат Європи 30 січня.

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