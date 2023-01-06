Український біатлоніст потрапив до топ-30: результати чоловічого спринту на Кубку світу в Поклюці

У п'ятницю, 6 січня, четвертий етап Кубка світу з біатлону-2022/23 у словенській Поклюці продовжився чоловічою спринтерською гонкою.

Україну представляли в ній лише чотири спортсмени – Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко та Артем Тищенко.

Напередодні стало відомо, що Антон Дудченко та Віталій Мандзин не вийдуть на старт через хворобу. Також словенський етап пропускають лідери нашої збірної Артем Прима і Дмитро Підручний.

Найкраще серед українців у спринті виступив Тищенко. Чиста стрільба дозволила йому замкнути топ-30.

П'єдестал виявився повністю норвезьким. Виграв гонку Йоганнес Бьо. Другу сходинку посів його брат Тар'єй Бьо, а третім став Стурла Легрейд.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати чоловічого спринту в Поклюці

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0) 23:55.9

2. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+0) +48.1

3. Стурла Легрейд (Норвегія, 1+0) +55.6

...

30. Артем Тищенко (Україна, 0+0) +2:18.9

59. Богдан Цимбал (Україна, 1+1) +3:16.5

68. Тарас Лесюк (Україна, 1+2) +3:35.4

80. Руслан Ткаленко (Україна, 2+2) +4:15.5

Вже завтра, 7 січня, в Поклюці відбудуться жіночий і чоловічий персьюти. Вони розпочнуться о 12:30 та 15:45 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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