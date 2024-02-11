Український біатлоніст завоював медаль юнацького чемпіонату Європи-2024

Українець Віталій Мандзин став призером юнацького чемпіонату Європи 2024 року з біатлону. Наш співвітчизник виграв "срібло" в масстарті.

У заключній гонці в польському Якушице 20-річний український біатлоніст фінішував третім, але естонець Якоб Кульбін, який посів друге місце, був дискваліфікований. Відтак Мандзин став володарем "срібла".

"Золото" юнацького ЧЄ з біатлону в масстарті завоював хорват Матія Легович. "Бронза" дісталася австрійцю Лукасу Гаслінгеру.

Зазначимо, що медаль Мандзина – єдина нагорода України на юнацькому Євро-2024 з біатлону.

Юнацьке Євро-2024 з біатлону: результати чоловічого масстарту

1. Матія Легович (Хорватія, 0+2+1+1) 39:13.6 хвилини

2. Віталій Мандзин (Україна, 1+0+2+0) +19.7

3. Лукас Гаслінгер (Австрія, 2+1+0+0) +41.0

...

14. Сергій Супрун (Україна, 1+1+2+0) +1:38.3

37. Степан Кінаш (Україна, 1+2+2+2) +3:46.2

Додамо, що 28 січня у словацькому Брезно-Осрблі завершився дорослий чемпіонат Європи з біатлону-2024, де збірна України виграла одну медаль – Христина Дмитренко завоювала "бронзу" в спринті.

Зараз у чеському Нове-Мєсто триває дорослий чемпіонат світу з біатлону-2024. Українська збірна поки що залишається без нагород. У неділю, 11 лютого, на ЧС з біатлону жінки та чоловіки побіжать гонки переслідування. Старт – о 15:30 та 18:05 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Читайте також:

Чемпіонат світу з біатлону-2024: розклад усіх гонок і де дивитися

Чемпіонат світу з біатлону-2024: результати чоловічого спринту

Чемпіонат світу з біатлону-2024: результати жіночого спринту