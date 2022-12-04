Український біатлоніст здійснив фантастичний прорив у першому персьюті сезону на Кубку світу

У неділю, 4 грудня, перший етап Кубка світу з біатлону-2022/23 у фінському Контіолагті продовжився чоловічою гонкою переслідування.

Україну в ній представляли чотири біатлоністи: Артем Прима, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк та Антон Дудченко.

Найкращим серед наших співвітчизників став Дудченко, який відіграв 41 сходинку порівняно зі стартом, здійснивши неймовірний прорив із 59-ї на 18-ту позицію.

Перемогу в пасьюті святкував норвежець Йоганнес Бьо. Другим став ще один представник Норвегії Стурла Легрейд, а топ-3 замкнув француз Емільєн Жаклен.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати чоловічого персьюту в Контіолагті

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0+1+2) 32:44.4

2. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+1+1) +19.2

3. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0+0+2) +47.3

...

18. Антон Дудченко (Україна, 0+0+0+1) +2:45.8

34. Богдан Цимбал (Україна, 0+0+2+1) +3:44.7

40. Тарас Лесюк (Україна, 1+1+0+1) +3:55.7

42. Артем Прима (Україна, 0+3+1+1) +4:18.9

Також сьогодні відбудеться жіноча гонка переслідування. Україну в ній представлять Анна Кривонос та Дар'я Блашко. Початок – о 15:15 за київським часом.

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