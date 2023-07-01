Український боксер ефектно завоював "золото" Європейських ігор-2023

Олександр Хижняк приніс нашій країні 20-ту золоту нагороду на змаганнях у Кракові.

Український боксер Олександр Хижняк здобув "золото" Європейських ігор 2023 року, які відбуваються у польському Кракові.

У фіналі вагової категорії до 80 кг наш співвітчизник достроково переміг Габрієля Веочича з Хорватії. Рефері зупинив бій у 2-му раунді.

Додамо, що в півфіналі Хижняк одностайним рішенням суддів (5:0) здобув перемогу над італійцем Сальваторе Кавальяро, відправивши суперника в нокдауні у першому та другому раундах.

Окрім "золота" Європейських ігор, Хижняк також виборов ліцензію на Олімпійські ігри-2024 в Парижі.

Зазначимо, що Хижняк виграв для України 20-ту золоту нагороду на змаганнях у Кракові. Також в активі нашої команди 11 срібних і 8 бронзових медалей.

Наразі Україна посідає третю сходинку в медальному заліку Європейських ігор-2023 після Італії та Іспанії.

Європейські ігри-2023 триватимуть до 2 липня. Ці змагання також є частиною відбору на Олімпійські ігри-2024.

Нагадаємо, спортсменів із Росії та Білорусі не допустили до Європейських ігор-2023 через війну в Україні.

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