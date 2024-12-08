Український боксер отримав нового суперника в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі

У Сергія Богачука змінився опонент на бій через хворобу узбекистанця Ісраїла Мадрімова.

Колишній тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук отримав нового суперника в андеркарді бою-реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Українець повинен був вийти в ринг проти ексчемпіона світу за версією WBA в першій середній вазі узбекистанця Ісраїла Мадрімова, але той знявся з поєдинку через гострий бронхіт.

Як повідомив організатор боксерського шоу голова Генерального управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх, новим суперником Богачука стане 29-річний британець Ішмаель Девіс (13-1, 6 КО).

В останньому поєдинку Богачук у серпні 2024 року зазнав суперечливої поразки від американця Вірджила Ортіса і втратив пояс тимчасового чемпіона за версією WBC у першій середній вазі. Українець двічі відправив суперника в нокдаун, але в підсумку програв роздільним рішенням суддів.

Титул тимчасового чемпіона за версією WBC українець завоював наприкінці березня цього року, розбивши американця Браяна Мендосу. Богачук повинен був боксувати з американцем Себастьяном Фундорою за повноцінний вакантний пояс WBC у першій середній вазі. Однак українця позбавили чемпіонського бою – Фундора замінив травмованого Кіта Турмана в поєдинку проти Тимофія Цзю, де на кону стояли титули WBO і WBC у першій середній вазі.

Наразі у послужному списку 29-річного уродженця Вінниці 24 перемоги (23 – нокаутом) та дві поразки на профірингу. Вперше Сергій програв у березні 2021 року американцю Брендону Адамсу.

Зазначимо, що в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі свої поєдинки проведуть ще два українці. Даніель Лапін протистоятиме французу Ділану Коліну у бою за пояси IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі, а український чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький зустрінеться в ринзі з мексиканцем Едгаром Раміресом.

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