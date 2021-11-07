Український боксер підвівся з нокдауну та завоював чемпіонський пояс у бою з німцем (відео)

Український боксер підвівся з нокдауну та завоював чемпіонський пояс у бою з німцем (відео)

Арам Фаніян виграв вакантний титул інтернаціонального чемпіона за версією IBO у суперлегкій вазі.

Українець Арам Фаніян переміг німця Тімо Шварцкопфа в поєдинку за вакантний пояс інтернаціонального чемпіона за версією IBO у суперлегкій вазі (до 63,5 кг).

Бій протривав всю дистанцію - 10 раундів. Українець домінував на початку битви і в другому раунді відправив суперника в нокдаун. До середини поєдинку Шварцкопфу вдалося вирівняти ситуацію в ринзі та вже відправити Фаніяна в нокдаун у восьмому раунді.

У підсумку переможця бою довелося визначити суддям. Одноголосним вердиктом вони констатували перемогу українця - 95:93, 96:93, 96:92.

Зазначимо, що 24-річний уродженець Єревана, який проживає в Броварах, вперше бився за межами України. Однак підтримка рідних трибун не допомогла німцю здолати нашого боксера.

Відеоогляд бою Шварцкопф - Фаніян

Фаніян виграв уже третій бій у 2021 році. Раніше Арам перемагав грузина Ніку Накашидзе та узбека Мухаммадсаліма Сотволдієва.

На рахунку Фаніяна 22 перемоги (4 - нокаутом) та одна поразка на професійному рингу.

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