Український боксер підвівся з нокдауну та завоював чемпіонський пояс у бою з німцем (відео)

Арам Фаніян виграв вакантний титул інтернаціонального чемпіона за версією IBO у суперлегкій вазі.
Українець Арам Фаніян переміг німця Тімо Шварцкопфа в поєдинку за вакантний пояс інтернаціонального чемпіона за версією IBO у суперлегкій вазі (до 63,5 кг).
Бій протривав всю дистанцію - 10 раундів. Українець домінував на початку битви і в другому раунді відправив суперника в нокдаун. До середини поєдинку Шварцкопфу вдалося вирівняти ситуацію в ринзі та вже відправити Фаніяна в нокдаун у восьмому раунді.
У підсумку переможця бою довелося визначити суддям. Одноголосним вердиктом вони констатували перемогу українця - 95:93, 96:93, 96:92.
Зазначимо, що 24-річний уродженець Єревана, який проживає в Броварах, вперше бився за межами України. Однак підтримка рідних трибун не допомогла німцю здолати нашого боксера.
Відеоогляд бою Шварцкопф - Фаніян
- Фаніян виграв уже третій бій у 2021 році. Раніше Арам перемагав грузина Ніку Накашидзе та узбека Мухаммадсаліма Сотволдієва.
- На рахунку Фаніяна 22 перемоги (4 - нокаутом) та одна поразка на професійному рингу.
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