Український боксер сенсаційно зазнав першої поразки в кар'єрі та втратив титул чемпіона Європи

Українець Олександр Захожий сенсаційно втратив титул чемпіона Європи за версією EBU (Європейського боксерського союзу) у надважкій вазі, зазнавши поразки від представника Косова Лабінота Джоджая.

Поєдинок відбувся 23 листопада в німецькому місті Гейдельберг. 31-річний уродженець Запоріжжя програв своєму ровеснику одноголосним рішенням суддів – 116-110, 115-111, 116-110 на користь косовара.

Наш співвітчизник добре розпочав бій і вже в другому раунді відправив суперника в нокдаун. Утім, косовар піднявся і зміг продовжити поєдинок.

До середини бою Джоджай перехопив ініціативу та зумів створити для українця величезні проблеми. У десятому раунді вже Лабінот відправив Захожого в нокдаун і лише гонг врятував Олександра від дострокової поразки.

Зрештою боксери пройшли всю дистанцію поєдинку, за підсумками якого Джоджай став новим чемпіоном Європи, а Захожий програв вперше у своїй професійній кар'єрі.

HUGE UPSET IN GERMANY



Late replacement and 7/1 underdog Labinot Xhoxhaj survives a Round 2 knockdown and puts Oleksandr Zakhozhyi down in Round 10 to win the EBU Heavyweight Title via a 116-110x2, 115-111 UD



Both men were exhausted from an early stage. A low level contest pic.twitter.com/njT0jzaWnk — Tokkerū (@ATokkers5) November 23, 2024

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