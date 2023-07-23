Український боксер "вирубив" суперника в першому раунді та захистив чемпіонський пояс (відео)

Сергій Богачук здобув свою 23-тю перемогу на професійному рингу.

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук ефектно переміг ганця Патріка Алоті у бою, який відбувся в ніч проти 23 липня в Санта-Інез (штат Каліфорнія).

28-річний українець зміг нокаутувати суперника вже в першому раунді. Поєдинок тривав лише 2,5 хвилини. Із перших секунд Богачук притиснув африканця до канатів і завдавав потужних ударів.

Вирішальним у цьому бою став пропущений боксером з Гани правий хук від українця. Алоті впав обличчям на канвас рингу, але швидко зумів підвестися на ноги.

Однак рефері не став ризикувати здоров'ям Патріка і зупинив поєдинок, присудивши нашому співвітчизнику перемогу технічним нокаутом.

Таким чином, Богачук вдруге захистив пояс WBC Continental Americas, який завоював у листопаді минулого року, нокаутувавши американця Аарона Колі.

У січні 2023-го боксер з Вінниці вперше захистив чемпіонський титул, технічним нокаутом здолавши американця Натаніеля Галлімора.

У послужному списку Богачука тепер 23 перемоги на професійному рингу. Всі свої поєдинки Сергій виграв достроково. Єдиної поразки в кар'єрі він зазнав 2021 року від американця Брендона Адамса.

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