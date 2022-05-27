Український боксер впевнено переміг росіянина, який "сховався" за прапором Сербії через санкції: відео

Український боксер впевнено переміг росіянина, який "сховався" за прапором Сербії через санкції: відео

Український боксер Ярослав Харциз впевнено вийшов до чвертьфіналу Чемпіонату Європи з боксу.

У рамках 1/8 фіналу змагань 25-річний українець переміг росіянина Павла Федорова.

Зазначимо, що Федоров на цьому турнірі представляє Сербію. Усе через санкції, які накладені на російських боксерів через повномасштабне вторгнення до України. Враховуючи той факт, що росіянам заборонена участь на континентальній першості, Федоров й вирішив "перевзутися" і представляти балканську країну.

Утім, це йому не допомогло. Харциз завдяки рішенню суддів переміг Федорова та, як наслідок, пробився до топ-8 боксерів ЧЄ.

До вашої уваги відео бою.

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