Український боксер, якого засудили у титульному бою в Росії, повернеться на ринг: дата та суперник

Відомий український боксер легкої ваги Зоравор Петросян дізнався, коли та проти кого проведе свій наступний поєдинок.

Український боксер-легковаговик Зоравор Петросян повернеться на ринг 14 жовтня.

У Джакарті (Індонезія) 24-річний українець битиметься проти місцевого боксера Дауда Йордана. На кону стоятиме пояс WBC Asia Silver, яким володіє 35-річний індонезієць.

На рахунку Петросяна, який є уродженцем Полтави, 15 поєдинків на професійному рингу: 13 перемог (5 - нокаутом) та дві поразки. У послужному списку Йордана 42 перемоги (30 - нокаутом) та 4 поразки.

Додамо, що у квітні Петросян перервав серію з двох поразок від росіян. У лютому 2022 року, за кілька днів до початку повномасштабного російського вторгнення до України, Зоравор програв представнику країни-агресорки Івану Козловському в бою за титул WBC Asia в Єкатеринбурзі. Після поєдинку українець поскаржився на несправедливе суддівство, заявивши, що його "обікрали".

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