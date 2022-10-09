Український боксер загинув, захищаючи батьківщину від російських окупантів

Війна з Росією забрала життя ще одного нашого співвітчизника.

24-річний боксер з Чернівців Юрій Іванович загинув на фронті, боронячи рідну країну від рашистів.

Про це повідомила Федерація боксу України (ФБУ).

"Федерація боксу України з великою скорботою повідомляє, що на війні з російськими загарбниками загинув ще один наш побратим, кандидат в майстри спорту з боксу з Чернівців, Юрій Іванович. Світла пам'ять герою та щирі співчуття рідним", - йдеться на сторінці ФБУ в Facebook.

Зазначимо, що після початку повномасштабного російського вторгнення до України чимало наших спортсменів зі зброєю в руках встали на захист своєї батьківщини. На жаль, дехто з них уже зустрів свою смерть у боях з окупантами.

Раніше повідомлялося, що 28-річний український боксер загинув у боях із російськими окупантами на Донеччині.

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