Український боксер захистив чемпіонський титул і пожертвує батьківщині частину свого гонорару

Олег Довгун присвятив перемогу в бою українському народу.

У ніч проти 19 березня український боксер Олег Довгун захистив титул чемпіона Північної Америки, здолавши бельгійця з вірменським корінням Герама Елояна.

Наш співвітчизник, який виступає у ваговій категорії до 55,3 кг, здобув перемогу роздільним рішенням суддів: 96-94, 94-96, 97-93.

Після завершення бою Довгун подякував українцям за те, що прийшли його підтримати, а також вирішив присвятити цю перемогу українському народу, який зараз боронить свою землю від російських окупантів. Олег зазначив, що частину гонорару за чемпіонський бій пожертвує на потреби України.

"Чи вдавалося зосередитися на боксі через війну? Це важко. Я намагаюся блокувати у своєму розумі те, що відбувається в моїй країні, але я думаю про це весь час. Я хочу виграти і зробити людей щасливими бодай одну ніч. Я борюся за український народ, за нашу свободу. Частину грошей зі свого гонорару за бій я пожертвую на допомогу Україні", - сказав він.

Зазначимо, що Довгун залишається непереможним на професійному рингу. На його рахунку 14 перемог у 14 поєдинках. Його суперник Елоян зазнав третьої поразки в кар'єрі.

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