Український боксер Захожий проведе дебютний захист євротитулу: бій покажуть на Київстар ТБ

У суботу, 23 листопада, чемпіон Європи за версією EBU (Європейського боксерського союзу) у надважкій вазі українець Олександр Захожий вперше захищатиме свій титул. Суперником українця стане 31-річний представник Косова Лабінот Джоджай. На його рахунку 19 перемог у 20 боях, з яких 16 косовар завершив достроково та одна нічия.

Бій ексклюзивно транслюватиме платформа кіно та телебачення Київстар ТБ.

Зазначимо, що Захожий мав битися з уродженцем Косова, який виступає за Швейцарію, Арнольдом Джерджяєм, однак останній травмувався. Олександр Захожий здобув вакантний пояс EBU у квітні 2024 року, двічі відправивши у нокдаун в другому раунді німця Граніта Шалу.

Для Джоджая цей бій стане третім цього року – після перемог над Семіром Даутовічем у квітні та Вацлавом Троячеком у вересні.

Бій відбудеться в межах вечору боксу в Німеччині у місті Гейдельберг. Початок о 21:30.

Крім того, в андеркарді за пояси чемпіонки світу WBC, WBA, WBO та The Ring серед жінок у першій мінімальній вазі битимуться німкеня Тіна Руппрехт та японка Ері Мацуда.

Коментуватимуть вечір боксу Олександр Пасічник і Милослав Юрчук.

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