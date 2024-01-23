Український боксер зазнав першої поразки в кар'єрі та втратив чемпіонський титул WBA (відео)

Український боксер найлегшої вагової категорії Артем Далакян програв японцеві Сеїго Акуі у бою за звання чемпіона світу за версією WBA.

Поєдинок відбувся 23 січня в японській Осаці. На кону стояв пояс WBA, яким володів Далакян.

Захистити чемпіонський титул нашому співвітчизнику не вдалося. Бій завершився перемогою японця одноголосним рішенням суддів – 116:112, 117:111 119:109.

Відео бою Далакян – Акуі

Для 36-річного Далакяна ця поразка стала першою у професійному боксі. До цього він провів шість успішних захистів титулу.

Тепер у послужному списку Артема 22 перемоги (15 – нокаутом) та одна поразка.

Акуі здобув свою 19-ту перемогу на професійному рингу і став новим володарем титулу WBA у найлегшій вазі. Також у його активі дві поразки та одна нічия.

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