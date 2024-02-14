Український борець відмовився від спільного фото з росіянином на нагородженні чемпіонату Європи

Українець Олександр Грушин відмовився від спільного фото з "нейтральним" росіянином Анваром Аллах'яровим на церемонії нагородження чемпіонату Європи з боротьби 2024 року, який триває у румунському Бухаресті.

25-річний Грушин завоював "срібло" континентальної першості в греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 63 кг.

Традиційно після завершення змагань відбувалася церемонія нагородження, після якої призери разом фотографуються. Проте українець принципово відмовився робити спільний знімок зі спортсменом з країни-терористки, який виграв на ЧЄ "бронзу".

Зазначимо, що інші призери чемпіонату Європи – Мурад Маммадов з Азербайджану, якому Грушин поступився у поєдинку за "золото", та ще один володар бронзової нагороди болгарин Едмонд Назарян сфотографувалися з російським борцем.

Олександр Грушин відмовився від спільного фото з представником країни-бензоколонки. Пишаємось громадянською позицією наших спортсменів. А військовим злочинцям не місце в спорті! Опубліковано Ukrainian Wrestling Association Асоціація спортивної боротьби України Вівторок, 13 лютого 2024 р.

Для Грушина "срібло" Євро-2024 – друга в кар'єрі медаль на рівні чемпіонатів Європи. На континентальній першості 2022 року він виборов "бронзу" .

Нагадаємо, після першого дня фіналів на ЧЄ-2024 з боротьби у скарбничці збірної України одне "срібло" та одна "бронза", яку у вазі до 87 кг здобув 33-річний Жан Беленюк.

У третій змагальний день Україна гарантовано виступить у двох бронзових фіналах: Парвіз Насібов (до 72 кг) та Ярослав Фільчаков (до 82 кг).

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