Український борець здобув медаль ЧС та відмовився від спільного фото з росіянином та іранцем

Василь Михайлов показав свою принципову позицію під час нагородження.

Василь Михайлов приніс Україні першу медаль на чемпіонаті світу-2023 з вільної боротьби, який відбувається у сербському Белграді.

28-річний український спортсмен завоював "бронзу" у ваговій категорії до 79 кілограмів.

Михайлов без поразок дійшов до півфіналу, де поступився Володимиру Гамкрелідзе з Грузії (4:10). Таким чином, наш співвітчизник потрапив до сутички за "бронзу", де здолав Болата Сакаєва з Казахстану (3:1).

"Золото" світової першості виграв росіянин Ахмед Усманов, який виступав на турнірі під нейтральним прапором. "Срібло" виборов грузин Гамкрелідзе, ще одну "бронзу" – Мохаммад Ноході з Ірану.

На церемонії нагородження Михайлов продемонстрував непохитну громадянську позицію та відмовився фотографуватися з росіянином та іранцем.

Чемпіонат світу з боротьби триватиме до 24 вересня. Він є кваліфікаційним на Олімпіаду-2024, але вагова категорія до 79 кг не входить до програми Ігор у Парижі.

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