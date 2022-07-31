Український боєць технічним нокаутом програв у дебютному поєдинку в UFC

Ігор Потеря, який виступає у напівважкій ваговій категорії, у своєму першому поєдинку в UFC програв представнику Румунії Ніколае Негумеряну.

Бій за участю українця завершився в другому раунді. Потеря не впорався з потужними атаками опонента. Негумеряну затиснув нашого співвітчизника біля сітки. У підсумку після серії ударів румуна рефері зупинив поєдинок.

Таким чином, Потеря зазнав поразки вперше від 2017 року, коли поступився українцю Вадиму Шабадашу. До бою з румуном Потеря здобув 15 перемог поспіль.

Додамо, що Свій попередній поєдинок Ігор провів у вересні 2021 року. Тоді він переміг технічним нокаутом поляка Лукаша Судольські, після чого отримав контракт з UFC.

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