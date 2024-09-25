Український боєць у першому раунді переміг суперника та отримав контракт з UFC (відео)

Данило Воєводкін завоював путівку до елітного промоушену змішаних єдиноборств.
Український боєць MMA Данило Воєводкін переміг американця Бейлі Скунфелдера на претендентській серії президента UFC Дейни Вайта Contender Serie.
24-річний український важковаговик здолав свого суперника менш ніж за 90 секунд. Уже в першому раунді Данило потужним ударом зніс Скунфелдера з ніг, а потім провів задушливий прийом, внаслідок якого американець здався.
Завдяки цій перемозі Воєводкін отримав контракт з елітним промоушеном змішаних єдиноборств UFC.
Danylo Voievodkin gets it done EARLY — UFC (@ufc) September 25, 2024
What a way to end Week 7 of #DWCS! pic.twitter.com/i22f9aya0s
Воєводкін – восьмиразовий чемпіон України з кіокушинкай карате, чемпіон Європи з кіокушинкай карате, віцечемпіон Європи серед професіоналів з тайського боксу та віцечемпіон України з бойового самбо. Також Данило вигравав національний чемпіонат з рукопашного бою і професійного кікбосингу.
У послужному списку Воєводкіна сім перемог у семи поєдинках у змішаних єдиноборствах. Раніше він бився лише у вітчизняних промоушенах і всі поєдинки виграв достроково.
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