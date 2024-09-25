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Український боєць у першому раунді переміг суперника та отримав контракт з UFC (відео)

Український боєць у першому раунді переміг суперника та отримав контракт з UFC (відео)

Данило Воєводкін / Фото: UFC

Данило Воєводкін завоював путівку до елітного промоушену змішаних єдиноборств.

Український боєць MMA Данило Воєводкін переміг американця Бейлі Скунфелдера на претендентській серії президента UFC Дейни Вайта Contender Serie.

24-річний український важковаговик здолав свого суперника менш ніж за 90 секунд. Уже в першому раунді Данило потужним ударом зніс Скунфелдера з ніг, а потім провів задушливий прийом, внаслідок якого американець здався.

Завдяки цій перемозі Воєводкін отримав контракт з елітним промоушеном змішаних єдиноборств UFC.

Воєводкін – восьмиразовий чемпіон України з кіокушинкай карате, чемпіон Європи з кіокушинкай карате, віцечемпіон Європи серед професіоналів з тайського боксу та віцечемпіон України з бойового самбо. Також Данило вигравав національний чемпіонат з рукопашного бою і професійного кікбосингу.

У послужному списку Воєводкіна сім перемог у семи поєдинках у змішаних єдиноборствах. Раніше він бився лише у вітчизняних промоушенах і всі поєдинки виграв достроково.

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