Український боєць у першому раунді переміг суперника та отримав контракт з UFC (відео)

Український боєць MMA Данило Воєводкін переміг американця Бейлі Скунфелдера на претендентській серії президента UFC Дейни Вайта Contender Serie.

24-річний український важковаговик здолав свого суперника менш ніж за 90 секунд. Уже в першому раунді Данило потужним ударом зніс Скунфелдера з ніг, а потім провів задушливий прийом, внаслідок якого американець здався.

Завдяки цій перемозі Воєводкін отримав контракт з елітним промоушеном змішаних єдиноборств UFC.

Danylo Voievodkin gets it done EARLY ‍



What a way to end Week 7 of #DWCS! pic.twitter.com/i22f9aya0s — UFC (@ufc) September 25, 2024

Воєводкін – восьмиразовий чемпіон України з кіокушинкай карате, чемпіон Європи з кіокушинкай карате, віцечемпіон Європи серед професіоналів з тайського боксу та віцечемпіон України з бойового самбо. Також Данило вигравав національний чемпіонат з рукопашного бою і професійного кікбосингу.

У послужному списку Воєводкіна сім перемог у семи поєдинках у змішаних єдиноборствах. Раніше він бився лише у вітчизняних промоушенах і всі поєдинки виграв достроково.

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