Український боєць здобув перемогу на турнірі з MMA та присвятив її харківському спецпідрозділу: відео

Коломієць здобув перемогу у рейтинговому бою у вазі 77 кілограмів.

Після завершення бою українець просто в октагоні взяв мікрофон, щоб нагадати про війну, розв'язану Росією. Боєць вирішив присвятити свій успіх побратимам з харківського спецпідрозділу KRAKEN.

"Я присвячую свою перемогу побратимам зі спецпідрозділу KRAKEN міста Харків, які щодня охороняють моє рідне місто і знищують ворога. Хлопці, ви – справжні герої. Сьогодні я підняв цей прапор, але я впевнений, що ми його ще не раз піднімемо у головній битві проти нашого спільного ворога. Слава Україні!", - сказав Коломієць.

У відповідь у залі Коломійцю хтось відповів: "Героям слава!" Глядачі зустріли слова українця оплесками.

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