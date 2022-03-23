Український боєць змішаних єдиноборств загинув під час оборони Маріуполя

Український боєць змішаних єдиноборств загинув під час оборони Маріуполя

Єгор Біркун повинен був представляти країну на міжнародних змаганнях.

У середу, 23 березня, під час захисту Маріуполя загинув український боєць змішаних єдиноборств Єгор Біркун.

Про це повідомила в Instagram українська Федерація змішаних бойових мистецтв (UFMMA).

Зазначається, що Біркун повинен був представляти Україну на чемпіонаті світу з ММА GAMMA, який стартував 23 березня. Однак після російського вторгнення спортсмен пішов захищати країну від окупантів.

На жаль, з війни Єгор не повернувся.

Раніше повідомлялося, що під час захисту Маріуполя загинув 25-річний український веслувальник Іван Щокін.

Також у Маріуполі від влучання ворожого снаряду в будинок загинула юна українська гімнастка Катерина Дяченко.

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