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Український чемпіон Bellator Амосов дізнався дату наступного бою та ім'я суперника

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Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Український чемпіон Bellator Амосов дізнався дату наступного бою та ім'я суперника

Ярослав Амосов / Фото: instagram.com/s_amoskin

Ярослав проведе захист титулу проти Джейсона Джексона.

Чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов незабаром знову вийде до октагону.

30-річний українець захищатиме свій титул проти 32-річного ямайця Джейсона Джексона.

Бій відбудеться 17 листопада на турнірі Bellator 301 в американському Чикаго.

У послужному списку Амосова 27 перемог у 27 поєдинках у змішаних єдиноборствах. Титул Bellator він завоював у червні 2021 року, коли здолав бразильця Дугласа Ліму та став першим в історії українським чемпіоном елітного промоушена.

У травні 2022 року Амосов повинен був провести бій із британцем Майклом Пейджем, проте відмовився від поєдинку та залишився в Україні. Після початку повномасштабного російського вторгнення Ярослав вступив до лав тероборони та допомагав виганяти окупантів зі свого рідного міста Ірпінь.

Наприкінці лютого 2023 року Амосов повернувся до змішаних єдиноборств і захистив чемпіонський пояс, здобувши перемогу над американцем Логаном Сторлі на турнірі Bellator 291 у Дубліні (Ірландія).

На рахунку майбутнього суперника українця – Джейсона Джексона – 15 перемог і 4 поразки. У своєму останньому бою ямаєць у липні 2022 року здолав бразильця Дугласа Ліму.

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