Український чемпіон двічі відправив суперника в нокдаун, але зазнав суперечливої поразки (відео)

Український боксер Сергій Богачук програв американцю Вірджилу Ортісу і втратив пояс тимчасового чемпіона за версією WBC у першій середній вазі.

Титульний поєдинок відбувся в ніч проти 11 серпня у Лас-Вегасі (США). Під час бою українець двічі відправляв американця в нокдаун – у першому та восьмому раундах, однак за підсумками 12 раундів судді віддали перемогу Ортісу.

Один з рефері на своїх суддівських записках зафіксував нічию (113:113), двох інших стали на бік американця (114:112, 114:112).

Таким чином, Ортіс відібрав в українця титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC.

Після завершення бою українець висловив незгоду із суддівським вердиктом.

"Я можу сказати одне. Люди бачили цей бій сьогодні. А хто розуміється на боксі, той знає, що сьогодні сталося. Почуваюся чудово. Я відчуваю, що сьогодні виграв бій. Я щасливий, тому що почувався добре в бою. Це був чудовий поєдинок. Я відчуваю, що виграв. Я зробив два нокдауни, хлопці, припиніть", – заявив Богачук.

Огляд бою Богачук – Ортіс

Для 29-річного Богачука ця поразка стала другою у кар'єрі. Вперше він програв 2021 року американцю Брендону Адамсу.

Також у послужному списку Сергія 24 перемоги (23 – нокаутом) на профірингу. Титул тимчасового чемпіона за версією WBC українець завоював наприкінці березня цього року, розбивши американця Браяна Мендосу.

Богачук повинен був боксувати з американцем Себастьяном Фундорою за повноцінний вакантний пояс WBC у першій середній вазі. Однак українця позбавили чемпіонського бою – Фундора замінив травмованого Кіта Турмана в поєдинку проти Тимофія Цзю, де на кону стояли титули WBO і WBC у першій середній вазі.

Читайте також:

Не трансгендер: алжирська боксерка, яку зацькували в Мережі, виграла "золото" Олімпіади-2024

Час виконати обіцянку: Усик відреагував на здобуте Хижняком "золото" Олімпіади-2024

Хижняк просльозився під час виконання гімну України після виграшу "золота" Олімпіади-2024 (відео)