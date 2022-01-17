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Український чемпіон ММА дізнався ім'я свого наступного суперника: дата та місце бою

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Український чемпіон ММА дізнався ім'я свого наступного суперника: дата та місце бою

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Ярослав Амосов захищатиме титул Bellator у напівсередній вазі.

Український чемпіон Bellator в напівсередній вазі Ярослав Амосов проведе перший захист свого титулу.

Наш 28-річний співвітчизник битиметься в октагоні з британцем Майклом Пейджем.

Поєдинок Амосов - Пейдж відбудеться 13 травня у Великій Британії. Прийняти титульне протистоння зможе головна лондонська арена - "Вемблі".

  • В активі Амосова 26 поєдинків і 26 перемог у змішаних єдиноборствах.
  • У червні минулого року Ярослав одноголосним рішенням суддів здолав бразильця Дугласа Ліму та став першим в історії українським чемпіоном елітного промоушена Bellator.
  • У послужному списку Пейджа 21 перемога та одна поразка.

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