Український чемпіон ММА дізнався ім'я свого наступного суперника: дата та місце бою

Ярослав Амосов захищатиме титул Bellator у напівсередній вазі.
Український чемпіон Bellator в напівсередній вазі Ярослав Амосов проведе перший захист свого титулу.
Наш 28-річний співвітчизник битиметься в октагоні з британцем Майклом Пейджем.
Поєдинок Амосов - Пейдж відбудеться 13 травня у Великій Британії. Прийняти титульне протистоння зможе головна лондонська арена - "Вемблі".
Yaroslav Amosov vs. Michael ‘Venom’ Page!— Bellator Europe (@Bellator_Europe) January 17, 2022
Bellator MMA returns to London with a Welterweight World Title fight LIVE at The SSE Arena, Wembley, 13/5 #BellatorLondon pic.twitter.com/NcVqbVMKea
- В активі Амосова 26 поєдинків і 26 перемог у змішаних єдиноборствах.
- У червні минулого року Ярослав одноголосним рішенням суддів здолав бразильця Дугласа Ліму та став першим в історії українським чемпіоном елітного промоушена Bellator.
- У послужному списку Пейджа 21 перемога та одна поразка.
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