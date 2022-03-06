Український чемпіон ММА зі зброєю встав на захист країни від російських окупантів

Український чемпіон ММА зі зброєю встав на захист країни від російських окупантів

Ярослав Амосов вступив до територіальної оборони.

Український чемпіон Bellator в напівсередній вазі Ярослав Амосов поповнив лави територіальної оборони для захисту країни від російської агресії.

У Мережі з'явилося фото, на якому 28-річний боєць змішаних єдиноборств в обмундируванні стоїть поруч зі своїм колегою та співвітчизником Максимом Левченком.

В активі Амосова 26 поєдинків і 26 перемог у змішаних єдиноборствах.

У червні минулого року Ярослав одноголосним рішенням суддів здолав бразильця Дугласа Ліму та став першим в історії українським чемпіоном елітного промоушена Bellator.

Раніше повідомлялося, що до територіальної оборони вступили знамениті українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко.