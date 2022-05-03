Український чемпіон світу виборов "золото" на турнірі з метання диска в Болгарії

Український чемпіон світу виборов "золото" на турнірі з метання диска в Болгарії

Українці вибороли чотири нагороди на міжнародних змаганнях з метань "Діонісополіс", які відбулися у болгарському Балчику.

Найкращим серед юнаків став український учасник Олімпійських ігор Микита Нестеренко. Літній сезон він розпочав з результату 60,21 м.

На п’єдестал у Балчику серед дівчат до 18 років піднялася також Поліна Дзерожинська, яка виграла "золото" з метання 3-кілограмового молота. Її результат становить 59,14 м.

Серед юнаків срібло та бронзу здобули Євген Литвин (64,84 м) і Артем Черкашин (61,93 м). Вони метали 5-кілограмовий молот.

Нагадаємо, що українська команда успішно розпочала виступи на Дефлімпіаді-2021 - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі.

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