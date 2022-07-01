Український чемпіон світу з дзюдо попросив Міжнародну федерацію позбавити його всіх титулів через допуск росіян та білорусів до змагань

Титулований український дзюдоїст Георгій Зантарая надіслав листа до Міжнародної федерації дзюдо (IJF), в якому він попросив позбавити його всіх титулів, які він здобув за кар'єру.

Зазначимо, що подібне рішення 34-річного спортсмена пов'язані з рішенням IJF повернути до змагань російських і білоруських спортсменів, яких спершу було усунуто через повномасштабне вторгнення їхніх країн до України. Тепер вони мають право змагатися під нейтральним прапором.

Про відмову від усіх своїх нагород Зантарая розповів у інтерв'ю білоруському виданню Tribuna.

Так, Георгій зазначив, що направив листа на адресу IJF, проте відповіді поки не отримав. Дзюдоїст наголосив, що виступає категорично проти виступів росіян та білорусів навіть під нейтральним прапором. Зантарая переконаний, що повноцінне спортивне життя до України повернеться тоді, "коли абсолютно всі Міжнародні федерації прислухаються до рекомендацій МОК про недопуск росіян і білорусів до змагань".

"Хтось може сказати, що мене хтось змусив, напоумив. Послухайте, ви уявляєте, що означає відмовитися від усього, що завойовував протягом 25 років? Зробити такий крок мене може змусити лише внутрішнє відчуття, крик душі та бажання допомогти своїй країні. Якщо мої медалі хоч якимось чином допоможуть зберегти хоч одне життя, я буду дуже вдячний. Нагороди – ніщо в порівнянні з людським життям.

Українські спортсмени відчуватимуть себе більш-менш захищеними на міжнародній арені, зможуть змагатися. Водночас я не кажу, що потрібно виключати абсолютно всіх білорусів і росіян. У кожного атлета є вибір: виступити проти війни або промовчати.

Але що ми бачимо в деяких видах спорту? Росіяни продовжують їздити по турнірах, заробляють гроші, привозять їх до своєї країни, платять податки й, відповідно, наповнюють бюджет Росії та спонсорують війну, роблять внесок у те, щоб в Україні продовжували гинути мирні жителі. Я вважаю, що таким спортсменам немає виправдання. Як немає виправдання тим, хто зараз мовчить і ніяк не висловлюються на тему війни", - зазначив Зантарая.

Додамо, що Федерація дзюдо України засудила таку позицію IJF та заявила, що українські спортсмени бойкотуватимуть змагання за участю росіян і білорусів. Президент ФДУ Віталій Дуброва також розповів, що IJF заборонила влаштовувати будь-які протести проти участі Росії й Білорусі під час турнірів, а тим, хто цього не дотримуватиметься, загрожуватиме дискваліфікація.