Український чемпіон світу з дзюдо відречеться від усіх своїх титулів, якщо до турніру допустять росіян

Український чемпіон світу з дзюдо відречеться від усіх своїх титулів, якщо до турніру допустять росіян

Знаменитий український дзюдоїст Георгій Зантарая засудив рішення Міжнародної федерації дзюдо щодо участі в змаганнях російських і білоруських спортсменів.

У п'ятницю, 11 червня, Міжнародна федерація дзюдо (IJF) дозволила росіянам та білорусам брати участь у турнірах "Великого шолома" в нейтральному статусі. Вони зможуть виступити вже на найближчому турнірі в Монголії 24-26 червня.

Своє обурення рішенням організації висловив відомий український дзюдоїст Георгій Зантарая. Він заявив, що відмовиться від усіх своїх титулів та звання чемпіона світу, якщо до турніру в Улан-Баторі допустять дзюдоїстів країни-агресорки.

"Щойно побачив на офіційному сайті Міжнародної федерації дзюдо, що спортсмени з Росії зареєструвались для участі в турнірі в Улан-Баторі і зможуть взяти участь під нейтральним статусом кандидата (під прапором Федерації). Нагадую, що до цього я вже писав, що спорт не може стояти осторонь політичних питань, особливо якщо йдеться про війну.

Саме тому я хочу зробити таке важливе для мене повідомлення: якщо російським спортсменам таки дозволять брати участь в турнірі - я офіційно відмовлюсь від усіх своїх титулів та звання чемпіона світу!

Мені дуже прикро, що моя улюблена спортивна федерація, яка завжди наголошує на таких цінностях, як мир, єднання та дружба, зараз пасивно підтримує війну в Україні. Я не буду стояти осторонь, я хочу щоб всі знали, що поки ви реєструєтесь на турнір - в Україні щодня вмирають сотні людей, ще тисячі живуть під щоденними обстрілами та вибухами.

Я хочу запевнити, що Україна не братиме участь в турнірі, якщо представники Росії будуть до нього допущені навіть під прапором Федерації. Для мене надважливо, щоб спорт, яким я займаюсь все життя, і його головні представники були на боці України: країни, де я виріс, жив, працюю і країни, яка зараз не може повноцінно функціонувати через війну, яку розпочала Росія!", - написав Зантарая у себе в Facebook.

ВАЖЛИВО❗️❗️❗️ Щойно побачив на офіційному сайті Міжнародної Федерації Дзюдо , що спортсмени з росії зареєструвались для... Опубліковано Георгієм Зантарая Пʼятниця, 10 червня 2022 р.

Георгій Зантарая - перший чемпіон світу з дзюдо в історії України. Також він двічі вигравав "золото" на чемпіонаті Європи та одного разу став другим.

Нагадаємо, Україна пригрозила бойкотом усіх наступних змагань під егідою Міжнародної федерації дзюдо, якщо спортсменів країн-агресорок допустять до міжнародних турнірів.

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