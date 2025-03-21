Український чемпіон Європи зі стрибків у висоту не зміг взяти медаль ЧС-2025 у приміщенні (відео)

Олег Дорощук став п'ятим у фіналі планетарної першості.
Українські стрибуни у висоту Олег Дорощук та Дмитро Нікітін виступили у фіналі чемпіонату світу-2025 з легкої атлетики у приміщенні, який відбувається в китайському Нанкіні.
Дорощук посів п'яте місце з результатом 2,28 метра. Цю висоту він подолав з третьої спроби, проте зупинився вже на наступній планці – 2,31 метра.
Нікітін фінішував 9-м (2,14 метра). Йому не вдалося з трьох спроб підкорити планку на висоті 2,20 метра.
"Золото" ЧС-2025 у приміщенні завоював південнокореєць Ву Сан Хьок, який єдиним з усіх фіналістів подолав висоту в 2,31 метра.
Срібну та бронзову медалі вибороли новозеландець Гаміш Керр і ямаєць Реймонд Річардс, які з результатом 2,28 метра обійшли Дорощука через меншу кількість спроб.
Зазначимо, що Дорощук є чинним чемпіоном Європи в приміщенні. На початку березня він здобув "золото" Євро-2025 у нідерландському Апелдорні, оновивши особистий рекорд – 2,34 метра.
ЧС-2025 у приміщенні. Стрибки у висоту (чоловіки), фінал
1. Ву Сан Хьок (Республіка Корея) – 2,31 м
2. Гаміш Керр (Нова Зеландія) – 2,28 м
3. Реймонд Річардс (Ямайка) – 2,28 м
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5. Олег Дорощук (Україна) – 2,28 м
9. Дмитро Нікітін (Україна) – 2,14 м
Фінал жіночих стрибків у висоту на ЧС-2025 у приміщенні відбудеться в неділю, 23 березня. Україну в ньому представлятимуть Катерина Табашник і Ярослава Магучіх, яка у березні виграла "золото" Євро-2025.
Раніше повідомлялося, що 17-річна українка виграла дебютне в кар'єрі "золото" Гран-прі з фехтування.
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