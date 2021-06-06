Український чемпіон здобув третю перемогу в UFC: надупевнено знищив аргентинця (відео)

Виграв дев'ятий бій у кар'єрі з десяти.

Грузинський боєць Роман Долідзе на турнірі UFC Fight Night 189 здобув перемогу над аргентинцем Лауреано Старополі.

ЯКИЙ ВІН І ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО БІЙЦЯ UFC ДОЛІДЗЕ

Поєдинок тривав усі відведені три раунди. У всіх з них перевага була на боці Романа, тому прогнозовано всі судді одноголосно віддали йому перемогу - 30-27, 30-27, 30-27.

Долідзе переїхав до України у 2008 році. Він шість разів вигравав чемпіонат України WWFC.

В UFC Роман виступає під грузинським прапором. На його рахунку у промоушені 3 перемоги і 1 поразка. За кар'єру у MMA боєць виграв 9 боїв з 10.

Старополі зазнав 4-ї поразки у змішаних єдиноборствах. У його активі також 9 перемог.

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