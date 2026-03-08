Українській чемпіонці Паралімпіади зробили зауваження через сережки з написом "Stop War"

Олександра Кононова / Національний паралімпійський комітет України

Українській біатлоністці Олександрі Кононовій зробили зауваження на зимових Паралімпійських іграх-2026 через сережки з написом "Stop War" (зупиніть війну — прим.).

Про це вона розповіла в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

Кононова вже виграла дві медалі на Паралімпіаді-2026. Спершу вона стала переможницею в парабіатлонному спринті в класі стоячи, а потім виборола "бронзу" в індивідуальній гонці.

У стартовий день змагань спортсменка виступала в сережках з написом "Stop War", за що отримала зауваження від представників Міжнародного паралімпійського комітету (МПК), бо це нібито заборонено регламентом.

"Після спринту зробили зауваження, сказали, що за регламентом не дозволений напис "Stop War" на сережках, хоча я в них бігла. Я почуваюся комфортно, бо була готова до того, що зроблять зауваження. Це мій стан такий душевний, коли я вдягаю патріотичні сережки, одяг, форму, прапор. Для мене це багато чого означає, я заради цього живу, за заради цього працюю. Це те, що мене надихає у спорті: моя держава, гімн, прапор. Все, що стосується всього цього — зі мною", — сказала Кононова.

Зазначимо, що після другого змагального дня Україна йде другою в медальному заліку Паралімпійських ігор-2026, поступаючись лише Китаю. "Синьо-жовті" мають у своєму активі 10 нагород: три золоті, дві срібні та п'ять бронзових.

Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

Нагадаємо, МПК допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.