Український дзюдоїст приніс країні перше за шість років "золото" на турнірі Великого шолома

Лесюк став переможцем престижного турніру у Тель-Авіві.
Український дзюдоїст Артем Лесюк виборов "золото" у ваговій категорії до 60 кг на етапі "Великого шолома" в Ізраїлі.
У фінальному поєдинку Лесюк здолав представника Казахстану Бауиржана Нарбаєва.
Лесюк виборов найбільшу медаль у кар'єрі і став першим українським переможцем "Великого шолома" з 2016 року, коли аналогічне досягнення на турнірі в Баку підкорилося Якову Хаммо.
На Олімпійських іграх 2021 року Артем Лесюк у категорії до 60 кг зайняв сьоме місце.
Бронзова медаль на рахунку українця Богдана Ядова, котрий виступає у ваговій категорії до 66 кг.
У чвертьфіналі Ядов поступився Херлен Ганболд з Монголії. У сутичці за третє місце дзюдоїст здолав Гусмана Киргизбаєва із Казахстану.
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