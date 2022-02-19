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Український дзюдоїст приніс країні перше за шість років "золото" на турнірі Великого шолома

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Український дзюдоїст приніс країні перше за шість років "золото" на турнірі Великого шолома

Федерація дзюдо України

Лесюк став переможцем престижного турніру у Тель-Авіві.

Український дзюдоїст Артем Лесюк виборов "золото" у ваговій категорії до 60 кг на етапі "Великого шолома" в Ізраїлі.

У фінальному поєдинку Лесюк здолав представника Казахстану Бауиржана Нарбаєва.

Лесюк виборов найбільшу медаль у кар'єрі і став першим українським переможцем "Великого шолома" з 2016 року, коли аналогічне досягнення на турнірі в Баку підкорилося Якову Хаммо.

На Олімпійських іграх 2021 року Артем Лесюк у категорії до 60 кг зайняв сьоме місце.

Бронзова медаль на рахунку українця Богдана Ядова, котрий виступає у ваговій категорії до 66 кг.

У чвертьфіналі Ядов поступився Херлен Ганболд з Монголії. У сутичці за третє місце дзюдоїст здолав Гусмана Киргизбаєва із Казахстану.

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