Український дзюдоїст приніс країні перше за шість років "золото" на турнірі Великого шолома

Український дзюдоїст приніс країні перше за шість років "золото" на турнірі Великого шолома

Лесюк став переможцем престижного турніру у Тель-Авіві.

Український дзюдоїст Артем Лесюк виборов "золото" у ваговій категорії до 60 кг на етапі "Великого шолома" в Ізраїлі.

У фінальному поєдинку Лесюк здолав представника Казахстану Бауиржана Нарбаєва.

Лесюк виборов найбільшу медаль у кар'єрі і став першим українським переможцем "Великого шолома" з 2016 року, коли аналогічне досягнення на турнірі в Баку підкорилося Якову Хаммо.

На Олімпійських іграх 2021 року Артем Лесюк у категорії до 60 кг зайняв сьоме місце.

Бронзова медаль на рахунку українця Богдана Ядова, котрий виступає у ваговій категорії до 66 кг.

У чвертьфіналі Ядов поступився Херлен Ганболд з Монголії. У сутичці за третє місце дзюдоїст здолав Гусмана Киргизбаєва із Казахстану.

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