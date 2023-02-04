Український дзюдоїст здобув "золото" на турнірі Grand Slam у Парижі

Збірна України з дзюдо завоювала першу нагороду на турнірі серії Grand Slam у Парижі. Богдан Ядов став чемпіоном у ваговій категорії до 66 кг.

26-річний українець на шляху до фіналу здобув перемогу над дворазовим чемпіоном Grand Slam – ізраїльтянином Талєм Флікером, а також словаком Матеєм Поляком, іспанцем Альберто Гатейро та південнокорейцем Аном Джехоном.

У фіналі Ядов здолав монгольского дзюдоїста Ергембаяра Баттогтога – переможця минулорічних змагань Grand Slam в Улан-Баторі. Вирішальна сутичка завершилася перемогою нашого співвітчизника з рахунком 1:0.

Для Богдана це перша в кар'єрі перемога на змаганнях рівня Grand Slam. А для України третє "золото" на турнірах престижної серії за останні три роки. У лютому 2020-го року змагання в Парижі виграла Дар'я Білодід (вага до 48 кг), а 2022-го на турнірі в Тель-Авіві тріумфував Артем Лесюк (до 60 кг). ​​​​​​

Grand Slam у столиці Франції триватиме до неділі, 5 лютого. До складу збірної України на турнір увійшли дев'ятеро дзюдоїстів, включно з дворазовою чемпіонкою світу Дар'єю Білодід.

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