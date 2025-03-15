Український ексчемпіон Bellator "задушив" суперника в першому раунді – Усик відреагував (відео)

Ярослав Амосов яскравою перемогою повернувся в октагон після програного титульного поєдинку.

Колишній чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов здобув дострокову перемогу над американцем Кертісом Міллендером у бою, який став головною подією турніру Cage Fury Fighting Championships 140 у Філадельфії (США).

31-річний українець розібрався зі своїм опонентом уже в першому раунді. Ярослав провів задушливий прийом, внаслідок чого американець вирішив здатися за 43 секунди до кінця раунду.

Одразу після цього Амосов допоміг Міллендеру підвестися на ноги та обійняв його.

Amosov gets a submission in round 1! #CFFC140 pic.twitter.com/Porh6k0efB — UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) March 15, 2025

Із перемогою Ярослава привітав український чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик.

"З перемогою, чемп", – написав Усик у себе в сторіз Instagram, виклавши кадр, де рефері піднімає руку Амосову на знак його тріумфу.

Олександр Усик привітав Ярослава Амосова з перемогою / Фото: instagram.com/usykaa

Для Ярослава це був перший поєдинок від листопада 2023 року, коли він зазнав поразки від ямайця Джейсона Джексона і втратив чемпіонський титул Bellator.

У вересні цього року в Амосова закінчився контракт з Bellator. Далі українець має наміри випробувати свої сили в найпрестижнішому промоушені змішаних єдиноборств UFC.

Тепер у послужному списку Амосова 28 перемог та одна поразка у 29 поєдинках у змішаних єдиноборствах.

Додамо, що після початку повномасштабного російського вторгнення Ярослав вступив до лав тероборони та допомагав виганяти окупантів зі свого рідного міста Ірпінь.

Наприкінці лютого 2023 року Амосов повернувся до змішаних єдиноборств і захистив чемпіонський пояс, здобувши перемогу над американцем Логаном Сторлі на турнірі Bellator 291 у Дубліні (Ірландія).

Нагадаємо, Амосов завоював титул Bellator у червні 2021 року, коли здолав бразильця Дугласа Ліму. Він став першим українським чемпіоном в історії промоушена.

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