Український ексчемпіон світу Гвоздик проведе перший бій після відновлення кар'єри: дата і суперник

Олександр повернеться в ринг після понад трирічної перерви.

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик остаточно дізнався дату свого повернення в ринг.

Як повідомляє Luckypunch.net, 35-річний українець 11 лютого битиметься з аргентинцем Хорхе Мірандою. Цю інформацію підтвердив сам Гвоздик.

Поєдинок відбудеться в місті Помона (США) в рамках боксерського шоу TM Boxing та MarvNation Promotions.

У своєму останньому бою, 19 жовтня 2019 року, Гвоздик програв титул чемпіона WBC росіянинові Артуру Бетербієву.

У червні 2020 року Олександр оголосив оголосив про завершення кар'єри, але після початку повномасштабного російського вторгнення до України ухвалив рішення повернутися на ринг.

У послужному списку Гвоздика 17 перемог (14 – нокаутом) і одна поразка. На рахунку його майбутнього суперника – Хорхе Міранди – 58 перемог (22 – нокаутом) і 21 поразка.

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