Український форвард за 6 хвилин оформив дубль у матчі молодіжного чемпіонату Англії (відео)

Український форвард "Сандерленда" Назарій Русин відзначився дублем у матчі молодіжного чемпіонату Англії (U-21) проти "Лідса".

Назарій вийшов у стартовому складі "чорних котів" і відіграв весь поєдинок, забивши два голи – на 34-й та 40-й хвилинах.

Спочатку Русин увійшов до штрафного майданчика суперника, розібрався із захисником та точно пробив у дальній кут.

А в моменті з другим голом 25-річний українець утік один на один з голкіпером, обійшов його і закотив м'яч у порожні ворота.

Гра завершилася перемогою "чорних котів" з рахунком 3:1.

Зазначимо, що для Русина – це перший дубль на туманному Альбіоні. На його рахунку один гол за дорослу команду "Сандерленда" і вже три за молодіжну.

Наразі основна команда "Сандерленда" посідає сьоме місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу (другий за рангом дивізіон Англії – прим.), набравши 43 очки після 29 матчів.

У наступному турі Чемпіоншипу "чорні коти" 4 лютого на виїзді зіграють проти "Мідлсбро".

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