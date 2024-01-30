Український форвард за 6 хвилин оформив дубль у матчі молодіжного чемпіонату Англії (відео)

Назарій Русин допоміг "Сандерленду" здобути перемогу в поєдинку чемпіонату U-21.
Український форвард "Сандерленда" Назарій Русин відзначився дублем у матчі молодіжного чемпіонату Англії (U-21) проти "Лідса".
Назарій вийшов у стартовому складі "чорних котів" і відіграв весь поєдинок, забивши два голи – на 34-й та 40-й хвилинах.
Спочатку Русин увійшов до штрафного майданчика суперника, розібрався із захисником та точно пробив у дальній кут.
А в моменті з другим голом 25-річний українець утік один на один з голкіпером, обійшов його і закотив м'яч у порожні ворота.
Гра завершилася перемогою "чорних котів" з рахунком 3:1.
Зазначимо, що для Русина – це перший дубль на туманному Альбіоні. На його рахунку один гол за дорослу команду "Сандерленда" і вже три за молодіжну.
Наразі основна команда "Сандерленда" посідає сьоме місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу (другий за рангом дивізіон Англії – прим.), набравши 43 очки після 29 матчів.
У наступному турі Чемпіоншипу "чорні коти" 4 лютого на виїзді зіграють проти "Мідлсбро".
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