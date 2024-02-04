Український форвард забив гол і врятував свою команду від поразки в матчі чемпіонату Англії (відео)

Гол Назарія Русина приніс "Сандерленду" нічию в поєдинку проти "Мідлсбро".
Український форвард "Сандерленда" Назарій Русин відзначився голом у матчі 30-го туру Чемпіоншипу (другий за рангом дивізіон чемпіонату Англії – прим.) проти "Мідлсбро".
25-річний українець розпочав зустріч на лавці для запасних і вийшов на поле на заміну в другому таймі. На 67-й хвилині він замінив Мейсона Берстоу.
На 83-й хвилині Русин зрівняв рахунок у поєдинку, завдавши точного удару приблизно з лінії штрафного майданчика у ближній кут.
ONLY FOOLS RUSYNNNN— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 4, 2024
Some hit (& suspect keeping)
Nazariy Rusyn after bagging a brace for the U21s in the week comes off the bench v Boro and scores in the NE derby
His second of the season in the Championship ⚽️⚽️
1-1 Sunderland pic.twitter.com/IUsThtdcBh
Для Русина це другий гол за основну команду "Сандерленда", за яку він зіграв 15 матчів (14 з них – у Чемпіоншипі).
В активі українського нападника три результативні дії у складі "чорних котів" у Чемпіоншипі – два голи та один асист.
Поєдинок "Мідлсбро" – "Сандерленд" завершився з рахунком 1:1.
Наразі "Сандерленд" посідає восьме місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу, набравши 44 очки після 30 матчів.
У наступному турі Чемпіоншипу "чорні коти" 10 лютого прийматимуть "Плімут".
Нагадаємо, у своєму попередньому матчі Русин за 6 хвилин оформив дубль у матчі молодіжного чемпіонату Англії (U-21) проти "Лідса".
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