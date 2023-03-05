Український фристайліст вдруге поспіль виграв "золото" на етапі Кубка світу з лижної акробатики

Дмитро Котовський знову піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу.

Український фристайліст Дмитро Котовський став переможцем етапу Кубка світу з лижної акробатики у швейцарському Енгадіні.

У суперфіналі 21-річний уродженець Рівного виконав надзвичайно складний стрибок під назвою "Ураган", за який отримав від суддів 136,76 бала.

Срібну медаль виборов швейцарець Нео Рот, а бронзовим призером став американець Крістофер Лілліс.

Ще один українець Володимир Кушнір став десятим з результатом 103,27 бала.

Для Котовського це друге "золото" на рівні Кубка світу цього сезону. На попередньому етапі в США він також виграв "золото", отримавши за свій фінальний стрибок рекордну суму балів для українського фристайлу (138,32).

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