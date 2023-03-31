Український фристайлист Володимир Кушнір став срібним призером ЧС із лижної акробатики

Це його перша медаль такого високого ґатунку.

Фристайліст Володимир Кушнір здобув срібну медаль на юніорському Чемпіонаті світу з лижної акробатики в австрійському Обертауерні. 19-річний український спортсмен поступився тільки китайцю Ван Гоченю, а бронзовим призером став американець Коннор Каррен.

Про це інформує пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

У фіналі особистих змагань Володимир отримав за стрибок "фул-дабл фул" 90.24 бала. Для Кушніра це вже третій ЧС серед юніорів, але перша медаль на подібних турнірах.

Нагадаємо, 15-річна українська фристайлістка Неллі Попович стала переможницею етапу Кубка Європи з лижної акробатики в Австрії. Спортсменка вперше піднялася на п'єдестал пошани на турнірі такого масштабу.

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