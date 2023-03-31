Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Український фристайлист Володимир Кушнір став срібним призером ЧС із лижної акробатики

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
90
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Український фристайлист Володимир Кушнір став срібним призером ЧС із лижної акробатики

Фристайлист із України став срібним призером Чемпіонату світу / Фото: Міністерство молоді та спорту України

Це його перша медаль такого високого ґатунку.

Фристайліст Володимир Кушнір здобув срібну медаль на юніорському Чемпіонаті світу з лижної акробатики в австрійському Обертауерні. 19-річний український спортсмен поступився тільки китайцю Ван Гоченю, а бронзовим призером став американець Коннор Каррен. 

Про це інформує пресслужба Міністерства молоді та спорту України. 

 У фіналі особистих змагань Володимир отримав за стрибок "фул-дабл фул" 90.24 бала. Для Кушніра це вже третій ЧС серед юніорів, але перша медаль на подібних турнірах.  

Нагадаємо, 15-річна українська фристайлістка Неллі Попович стала переможницею етапу Кубка Європи з лижної акробатики в Австрії. Спортсменка вперше піднялася на п'єдестал пошани на турнірі такого масштабу.

Український фристайліст з Рівного здобув золото на Кубку світу з лижної акробатики

Український фристайліст з Рівного здобув золото на Кубку світу з лижної акробатики

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
90
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація