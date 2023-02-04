Український фристайліст з надскладним стрибком виграв "золото" Кубка світу з лижної акробатики (відео)

Український фристайліст Дмитро Котовський тріумфував на етапі Кубка світу з лижної акробатики. На змаганнях в американському Дір Веллі наш спортсмен завоював золоту медаль.

У суперфіналі 21-річний уродженець Рівного виконав надзвичайно складний стрибок – потрійне сальто з п'ятьма гвинтами, яке у світі лижної акробатики ще називають "Ураган".

Судді оцінили стрибок Котовського у 138,32 бала. У боротьбі за "золото" українець випередив срібного призера китайця Лі Тяньма (119,47 бала) та ще одного представника Піднебесної Чен Шуо (110,16 бала).

Фантастичний стрибок і дебютне «золото» Кубка світу! Фристайліст Дмитро Котовський переміг на етапі Кубка світу з лижної акробатики в американському Дір-Веллі 21-річний спортсмен виконав у суперфіналі надскладний стрибок bFtFF — потрійне сальто з п’ятьма гвинтами під назвою «Ураган», та отримав від суддів 138.32 з 156 можливих балів. Українець став другим в історії спортсменом, який виконав його успішно на змаганнях. Це досягнення стало новим рекордом України, а Дмитро Котовський здобув свою першу перемогу на Кубку світу. Український «літаючий лижник» піднявся на друге місце у загальному заліку Кубка світу, програючи усього 18 балів лідеру, швейцарцю Ною Роту, і включився у боротьбу за Кришталевий глобус. Вітаємо Дмитра Котовського і його тренерів Енвера Аблаєва та Максима Нескоромного з блискучим результатом! Пишаємося вами! FIS Freestyle Skiing Державний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту #націяпереможців #міжнароднізмагання #олімпійськийспорт #фристайл Опубліковано Міністерство молоді та спорту України Субота, 4 лютого 2023 р.

Варто зазначити, що вперше в історії до суперфіналу вийшли одразу три українці. Володимир Кушнір (98,64 бала) зупинився за крок від п'єдесталу, а Максим Кузнецов (73,75 бала) став шостим.

Для Котовського це перша перемога на рівні Кубка світу з лижної акробатики, а також третій подіум поспіль цього сезону: на попередніх двох етапах він вигравав "бронзу та "срібло".

Більше того, сума балів, яку Дмитро отримав за свій виступ у суперфіналі, стала рекордною не лише для нього, а й для всього українського фристайлу.

Раніше повідомлялося, що Україна завоювала два "золота" на етапі Кубка Європи зі сноубордингу.

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