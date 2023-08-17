Усі поєдинки можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

18 – 20 серпня відбудуться матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програму туру відкриє поєдинок новачків елітного дивізіону – ЛНЗ прийматиме "Полісся". Цього ж дня "Зоря" зустрінеться з "Олександрією".

На суботу заплановано три матчі: "Верес" – "Ворскла", "Металіст 1925" – "Минай" і "Рух" – "Колос".

Завершиться тур трьома іграми в неділю: "Дніпро-1" – "Оболонь", "Чорноморець" – "Динамо" та "Кривбас" – "Шахтар".

На нашому сайті можна буде подивитися в прямому ефірі поєдинки "Зоря" – "Олександрія" та "Дніпро-1" – "Оболонь".

Розклад трансляцій матчів 4-го туру УПЛ

П'ятниця, 18 серпня

17:00 ЛНЗ – "Полісся" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

19:00 "Зоря" – "Олександрія" Київстар ТБ, УНІАН, Youtube-канал FootballHub, ТСН Проспорт

Субота, 19 серпня

15:00 "Верес" – "Ворскла" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

17:00 "Металіст 1925" – "Минай" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

19:00 "Рух" – "Колос" Київстар ТБ (Суспільне Київ), YouTube-канал УПЛ ТБ, Суспільне Спорт, Спорт 1

Неділя, 20 серпня

15:00 "Дніпро-1" – "Оболонь" Київстар ТБ, УНІАН, Youtube-канал FootballHub, ТСН Проспорт

17:00 "Чорноморець" – "Динамо" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

19:00 "Кривбас" – "Шахтар" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

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