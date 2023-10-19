Відеотрансляція поєдинку між киянами та дніпрянами буде доступна на нашому сайті.

20 – 22 жовтня відбудуться матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинками "Оболонь" – "Зоря" та "Металіст 1925" – "Кривбас".

На суботу заплановано три зустрічі: "Чорноморець" – "Минай", "Шахтар" – ЛНЗ та "Олександрія" – "Колос".

У неділю будуть зіграні ще три матчі: "Верес" – "Рух", "Ворскла" – "Полісся" та "Динамо" – "Дніпро-1".

Поєдинки чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Зазначимо, що на нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Дніпро-1".

Розклад трансляцій матчів 11-го туру УПЛ

П'ятниця, 20 жовтня

17:00 "Оболонь" – "Зоря" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

19:00 "Металіст 1925" – "Кривбас" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

Субота, 21 жовтня

15:00 "Чорноморець" – "Минай" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

17:00 "Шахтар" – ЛНЗ Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

19:00 "Олександрія" – "Колос" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

Неділя, 22 жовтня

13:00 "Верес" – "Рух" YouTube-канал VERES TV (за спонсорською передплатою 35 грн/місяць)

15:00 "Ворскла" – "Полісся" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

17:00 "Динамо" – "Дніпро-1" 2+2, Youtube-канал FootballHub, Київстар ТБ (2+2), ТСН Проспорт

Після 10-го туру таблицю УПЛ очолює "Кривбас" (20 очок). Далі розташувалися "Полісся" (19), "Шахтар" (18, гра в запасі), "Рух" (16, матч у запасі) та "Чорноморець"(16). "Динамо" (15 балів) посідає шосте місце, але має три поєдинки в запасі.

Матчі 12-го туру УПЛ відбудуться 28 – 29 жовтня.

Таблиця УПЛ після 10-го туру

Таблиця УПЛ після 10-го туру / Фото: flashscore.ua

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