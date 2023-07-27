Український футбол на ТБ: де дивитися "Динамо" – "Минай" та інші матчі 1-го туру УПЛ

Ігри стартового туру вітчизняної першості відбудуться 28 – 30 липня.
У п'ятницю, 28 липня, стартує розіграш української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
Відкриється він поєдинком київської "Оболоні", яка повернулася до елітного дивізіону після 11 років відсутності, проти ковалівського "Колоса".
Того ж дня житомирське "Полісся" дебютує в УПЛ матчем проти рівненського "Вереса".
У суботу луганська "Зоря" зустрінеться з "Рухом", а чинний чемпіон – донецький "Шахтар" – зіграє з "Металістом 1925".
Завершиться тур трьома поєдинками у неділю. Ще один новачок Прем'єр-ліги – черкаський ЛНЗ – прийматиме одеський "Чорноморець". Київське "Динамо" розпочне новий сезон домашнім матчем з "Минаєм", а "Олександрія" вдома зійдеться з "Кривбасом".
Поєдинок "Динамо" – "Минай" можна буде подивитися у прямому ефірі на нашому сайті.
Зазначимо, що матч "Ворскла" – "Дніпро-1" перенесено на невизначений термін через участь обох клубів у єврокубках.
Розклад трансляцій матчів 1-го туру УПЛ
П'ятниця, 28 липня
17:00 "Оболонь" – "Колос" Setanta Sports, MEGOGO, "Київстар ТБ"
19:00 "Верес" – "Полісся" Setanta Sports, MEGOGO, "Київстар ТБ"
Субота, 29 липня
15:00 "Рух" – "Зоря" YouTube-канал УПЛ ТБ
17:00 "Металіст 1925" – "Шахтар" Setanta Sports, MEGOGO, "Київстар ТБ"
Неділя, 30 липня
15:00 ЛНЗ – "Чорноморець" Setanta Sports, MEGOGO, "Київстар ТБ"
17:00 "Динамо" – "Минай" 2+2 / ТСН Проспорт
19:00 "Олександрія" – "Кривбас" Setanta Sports, MEGOGO, "Київстар ТБ"
Нагадаємо, 25 липня "Дніпро-1" стартував у новому єврокубковому сезоні. У першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів колектив Олександра Кучер поступився грецькому "Панатінаїкосу".
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