Український футбол на ТБ: де дивитися "Динамо" – "Минай" та інші матчі 1-го туру УПЛ

У п'ятницю, 28 липня, стартує розіграш української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Відкриється він поєдинком київської "Оболоні", яка повернулася до елітного дивізіону після 11 років відсутності, проти ковалівського "Колоса".

Того ж дня житомирське "Полісся" дебютує в УПЛ матчем проти рівненського "Вереса".

У суботу луганська "Зоря" зустрінеться з "Рухом", а чинний чемпіон – донецький "Шахтар" – зіграє з "Металістом 1925".

Завершиться тур трьома поєдинками у неділю. Ще один новачок Прем'єр-ліги – черкаський ЛНЗ – прийматиме одеський "Чорноморець". Київське "Динамо" розпочне новий сезон домашнім матчем з "Минаєм", а "Олександрія" вдома зійдеться з "Кривбасом".

Поєдинок "Динамо" – "Минай" можна буде подивитися у прямому ефірі на нашому сайті.

Зазначимо, що матч "Ворскла" – "Дніпро-1" перенесено на невизначений термін через участь обох клубів у єврокубках.

Розклад трансляцій матчів 1-го туру УПЛ

П'ятниця, 28 липня

17:00 "Оболонь" – "Колос" Setanta Sports, MEGOGO, "Київстар ТБ"

19:00 "Верес" – "Полісся" Setanta Sports, MEGOGO, "Київстар ТБ"

Субота, 29 липня

15:00 "Рух" – "Зоря" YouTube-канал УПЛ ТБ

17:00 "Металіст 1925" – "Шахтар" Setanta Sports, MEGOGO, "Київстар ТБ"

Неділя, 30 липня

15:00 ЛНЗ – "Чорноморець" Setanta Sports, MEGOGO, "Київстар ТБ"

17:00 "Динамо" – "Минай" 2+2 / ТСН Проспорт

19:00 "Олександрія" – "Кривбас" Setanta Sports, MEGOGO, "Київстар ТБ"

Нагадаємо, 25 липня "Дніпро-1" стартував у новому єврокубковому сезоні. У першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів колектив Олександра Кучер поступився грецькому "Панатінаїкосу".

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